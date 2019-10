Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat nach eigenen Angaben kurz vor der Landtagswahl eine Morddrohung erhalten. Dabei soll es sich um eine E-Mail handeln, die ihm am Samstag zugeschickt wurde. "Bis heute Mittag um 12 soll ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe. Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker. Oder gar eine Autobombe zünden. Ich finde, wir dürfen keinen Platz lassen für Hass, für Gewalt, für Aggression, für Morddrohungen.// Kein Platz für Extremisten, kein Platz für Hass, kein Platz für Gewalt, sondern Zuversicht und Hoffnung. Das muss unser Land ausmachen." Mohring ist als Spitzenkandidat der CDU die neue Hoffnung der Partei im Land. Seit Wochen ist er auf den zentralen Plätzen Thüringens unterwegs in Sachen Wahlkampf, wie hier kürzlich auf dem Erfurter Anger. Mohring hat sich für die Landtagswahl am 27. Oktober nichts weniger vorgenommen, als einen politischen Spagat: auf der einen Seite den amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linken aus dem Amt drängen, gleichzeitig aber verhindern, dass die AfD an die Macht kommt. "Starke Mitte heißt für mich eine Regierung der bürgerlichen Mitte, heißt nicht mit der Linkspartei, nicht mit der AfD, sondern mit den Partnern, die wirklich in der gesellschaftlichen Mitte zu Hause sind", sagt er. "Wer das am Ende ist, entscheidet der Wähler. Kommt erst mal drauf an, wer sitzt im Landtag." Das könnten den jüngsten Umfragen zufolge sechs Parteien werden, von denen mit Linke, CDU und AfD drei Parteien Chancen haben, am Ende als Sieger aus dem Urnengang hervorzugehen. Mit entsprechend spitzer Feder wird derzeit bei der Thüringer CDU gerechnet, werden alle möglichen Konstellationen abgewogen. Eine Koalition mit der AfD ist ausgeschlossen, ein Bündnis mit der Linken nicht erwünscht, alle anderen Kombinationen könnten keine stabile politische Mehrheit haben. Am 27. Oktober wird es in Thüringen auf jeden Prozentpunkt ankommen. Und bis dahin ist noch viel Musik im Wahlkampf.