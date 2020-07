Der Druck auf Israels Premierminister Benjamin Netanjahu wird größer. Erneut sind am Dienstag Tausende Menschen in Jerusalem vor der Residenz des Premiers auf die Straße gegangen, um seinen Rücktritt zu fordern. Die Beamten setzten am Abend Wasserwerfer ein und nahmen laut eigenen Angaben zehn Personen fest. Die Teilnehmer fordern Netanjahus Rücktritt, wegen seines Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie und weil sie ihm und seiner Regierung Korruption vorwerfen. Der 70-Jährige inmitten der Pandemie wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue vor Gericht verantworten. Am Sonntag entschied die Richterin, dass die Beweisaufnahme erst im Januar 2021 beginnen soll. Unter anderem geht es um Bestechung von Medienberichterstattern sowie angebliche Luxusgeschenke, die der Premier von befreundeten Milliardären bekommen haben soll. Netanjahu ist bereits in seiner fünften Amtszeit. Der 70-Jährige hatte bereits Wirtschaftshilfspakete angekündigt. Kritiker werfen ihm jedoch vor, dass die Hilfen zu niedrig seien und zu spät kämen. Seine Regierung hatte im Mai eine teilweise Abriegelung der Wirtschaft wieder aufgehoben, nachdem die Infektionskurve wieder abgeflacht war. Doch seitdem die Zahlen wieder nach oben steigen ist seine Beliebtheit im Volk wieder gesunken. Bei einer Bevölkerung von neun Millionen hat Israel mehr als 50.000 Fälle und mehr als 400 Todesfälle registriert.