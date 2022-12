STORY: Nach Spannungen um die Entsendung deutscher Luftabwehrsysteme nach Polen betonen die Präsidenten beider Länder demonstrativ die deutsch-polnische Freundschaft. Polens Andrzej Duda distanzierte sich am Montag in Berlin indirekt von antideutschen Tönen, die es zuletzt aus der polnischen Regierungspartei PiS gegeben hatte, der er ebenfalls angehört. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte, dass das deutsch-polnische Verhältnis zentral sei für die Zukunft Europas. Der Besuch Dudas wird in Berliner Regierungskreisen als Signal für Bemühungen der polnischen Regierung um eine bessere Stimmung gewertet, auch wenn der Staatspräsident in Polen keine zentrale politische Rolle spielt. Beide Präsidenten lobten die Entscheidung, drei Patriot-Luftabwehr-Batterien in Polen aufzustellen. Duda forderte deren Integration in das polnische Kommando zur Luftabwehr. Beide Präsidenten unterstrichen zudem die gemeinsame Hilfe für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland.

