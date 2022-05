STORY: So sehen Sieger aus. Der FC Liverpool gewinnt erstmals unter dem Trainer Jürgen Klopp den FA-Cup. Am Ende stand es 6:5 nach Elfmeterschießen im legendären Wembley Stadion gegen den FC Chelsea. Liverpool-Coach Jürgen Klopp am Samstagabend nach der Partie: „Ja, ganz ehrlich, es bedeutet unglaublich viel für uns. Es ist riesig und es war schwer. Die ersten 25 Minuten waren die besten 25 Minuten, die wir je gegen Chelsea gespielt haben. Wir haben ein unglaubliches Spiel gemacht, aber wir haben kein Tor erzielt. Und dann ist klar, Chelsea findet mit der Qualität, die sie haben, einen Weg zurück ins Spiel. Es gab Höhen und Tiefen im Spiel. Sie hatten ihre Chancen. Wir hatten Riesen-Chancen. Keiner von uns hat sie benutzt. Also ist ein Elfmeterschießen eine logische Sache. Es fühlt sich gut an, dass es so ablief, und es gibt einem ein Gefühl dafür, wie schwer es nun für den Gegner sein muss. Weil es für uns sehr hart gewesen wäre in diesem Moment, nach 120 Minuten, eine solche Niederlage zu erleiden. Daher, ganz ehrlich, mein voller Respekt vor Chelsea und was sie geleistet haben." Nach der Verlängerung hatte es weiterhin 0:0 gestanden. Und ein Elfmeterschießen ist natürlich immer auch mit einer Portion Glück verbunden. Thomas Tuchel, Trainer des FC Chelsea, der lange Zeit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch gehört hat: „Liverpool ist sehr stabil und wir befinden uns angesichts der Sanktionen im Moment in der gegenteiligen Situation. Spieler gehen weg. Dann aber in so ein Finale zu kommen, gegen Liverpool zu spielen und so zu spielen, dann hat man natürlich das Gefühl, dass man das auch verdient hat, wenn wir zum zweiten Mal in Folge so eine Leistung hinbekommen. Ich sage nicht, dass sie es nicht verdient hätten. Aber ich finde, wir hätten es ein bisschen mehr verdient, vielleicht angesichts der Art und Weise, wie wir sind. Leider habe ich dafür keine Beweise. Aber wir werden weiterkämpfen." Der 54-jährige Jürgen Klopp ist damit der erste deutsche Trainer überhaupt, dem es gelungen ist, den ältesten Pokalwettbewerb der Welt zu gewinnen. Für Liverpool ist dies zudem der zweite Titel bei insgesamt vier Titel-Chancen in dieser Saison. Höhepunkt könnte das Finale in der Champions League Ende Mai gegen Real Madrid werden.

