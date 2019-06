Rituelle Bäder im Fluss sind für viele Hinduisten in Indien ein wichtiger Bestandteil religiöser Zeremonien und Feste. Aber ist der Fluss erst einmal ausgetrocknet, könnte das in etwa so aussehen. Das zumindest war die Botschaft dieser Gruppe, die sich zu einem "Rituellen-Sand-Bad" getroffen hat, um die Aufmerksamkeit der Regierung zu bekommen. Sie fordert von Entscheidungsträgern, mehr gegen die anhaltende Wasserkrise zu unternehmen. Der Sand, in dem die Männer und Frauen hier "baden" stammt aus dem ausgetrockneten Bett des Yamuna-Flusses, in der Stadt Agra. Der Ort ist international vor allem bei Touristen bekannt, da man von hier aus den Taj Mahal Palast erreichen kann. Der Yamuna Fluss ist durch städtische und industrielle Abwässer zunehmend verschmutzt. Für einen Aktionsplan aus dem Jahr 1993, mit dem Der Fluss geschützt werden sollte, wurden Milliarden ausgegeben. Trotzdem blieb die Initiative weitgehend erfolglos. Der Fluss deckt 60 Prozent des Wasserbedarfs in Indiens Hauptstadt Neu Delhi. Aber ebenso hoch ist der Anteil von Delhis Abwässern, die in den Fluss gelangen.