STORY: Tierspuren in einem Flussbett im US-Bundesstaat Texas. Nicht allzu ungewöhnlich, sollte man meinen, aber diese hier sind 113 Millionen Jahre alt. Sie stammen von Dinosauriern, die einst die Gegend um das heutige Glen Rose bevölkerten. Die anhaltende Dürre in Texas hat die fossilen Fußabdrücke an den Tag gebracht. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie T-Rex-Spuren. Sächlich gehören sie aber einem Dinosaurier namens Acrocanthosaurus, wie Jeff Davis, Leiter des Dinosaur Valley State Park erklärt. "Er war ein zweibeiniges, fleischfressendes Tier mit kleinen Armen, das dem Tyrannosaurus Rex sehr ähnlich war, nur etwas kleiner. Aber es war immer noch eine ziemlich große Kreatur, rund sieben Tonnen schwer. Es war also kein kleines Viech, ganz sicher nicht. Sie liefen durch den kalkhaltigen Schlammboden am Rande des Ozeans, der zur Kreidezeit durch das Gebiet der heutigen USA verlief." Heute bedeckt kein Ozean die Spuren, sondern der Paluxy River - zumindest normalerweise. Der derzeit ausgetrocknete Fluss spielte auch eine Rolle bei der Entdeckung der Fußabdrücke. "Über hundert Millionen Jahre lang waren sie durch diese Sediment- und Gesteinsschichten geschützt und erhalten. Und dann hat sich der Fluss durch diese Schichten gegraben und die Spuren freigelegt. Es ist also eine Art zweischneidiges Schwert, denn ohne den Fluss würden wir sie nicht sehen können. Wir wüssten nicht, dass sie da sind. Aber sobald sie freigelegt sind, beginnen sie zu zerfallen. Wie jedes andere Gestein werden sie mit der Zeit durch Verwitterung und Erosion zersetzt." Wind und glühende Sonne oder fließendes Wasser - ohne schützendes Sediment wird der Zahn der Zeit an dem fossilen Schatz nagen. Erstmal können sich aber Jeff Davis und die Besucher des Parks daran erfreuen.

