Die boot Düsseldorf ist die führende Wassersport- und Bootsmesse weltweit. Kein Wunder, dass man dort dann auch prominente Athleten wie Boris Herrmann treffen kann. Der deutsche Segler war bereits ein guter Bekannter in der Segelszene. Aber dann wurden er und sein Boot noch vielen anderen Leuten näher gebracht, als klarwurde, dass die Klimaaktivistin Greta Thunberg an Bord seines Segelbootes Malizia komplett ohne CO2-Emissionen nach New York reisen würde. Herrmann beschreibt die Situation auf seinem Rennsegelboot Ende August: "Man muss sich vorstellen, das junge Mädchen düst los und macht ihren Schulprotest, und auf einmal trifft sie dann die größten Politiker der Welt und wird von der Weltöffentlichkeit zum Star erhoben, sozusagen, der Szene der jugendlichen Szene, die für Klimaschutz appelliert wird. Wird auch kritisiert, steht auf einmal im Mittelpunkt. Und dann segelt sie mit uns 13 Tage über den Atlantik und hat auf einmal Ruhe. Und das ist ja wie ein Tsunami, der vorher über sie hereingebrochen ist. Noch einmal, glaube ich, war das natürlich ein Anlass für sie, die Zeit zu genießen, auch aufs Meer zu gucken." CO2 Emissionen verringern. Darum geht es auch bei anderen Ausstellern auf der Düsseldorfer Messe. Zum Beispiel im Reisebereich, wie dem Segel-Törn-Anbieter von Sailing Classics. Chef Andreas Steidle-Sailer am Samstag auf der Boot: "Was wir feststellen können, ist, dass es eine deutliche Sensibilisierung für diesen Umweltgedanken gibt. Das hat vor, wo wir angefangen haben, vor zehn Jahren kein Mensch interessiert, da war das kein Thema. Zwischenzeitlich fragen die Leute schon: Ja, was für Diesel verwendet ihr? Habt ihr eine Mini-Kläranlage an Bord? Was macht er mit dem Plastik? Es gibt Leute, die danach fragen. Und das wird immer mehr. Ich würde sagen, das sind bei uns zwischenzeitlich wirklich 20 Prozent der Menschen, die buchen. Denen ist es wichtig, dass wir hier auch wirklich möglichst nachhaltig unterwegs sind." Im Vorjahr kamen zu der Wassersport-Ausstellung rund 250.000 Gäste sowie rund 100 Aussteller. Man darf gespannt sein, ob es auch in diesem Jahr am Ende ähnliche Zahlen geben wird. Die 51. Boot Messe in Düsseldorf geht noch bis zum 26. Januar.