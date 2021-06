O-Ton: "Mein Name ist Hannes Aigner. Ich bin Kanute, und mein Ziel ist, in Tokio eine Medaille zu gewinnen." Olympia-Hoffnung Hannes Aigner ist seit der Kindheit vom Wasser fasziniert. Und jetzt, da die Olympischen Spiele in Tokio endlich vor der Tür stehen, hat der Slalomkanute aus Augsburg kaum noch Anderes im Kopf. Der Weltmeister und zweifache Olympiateilnehmer trainiert von Montag bis Samstag in Blöcken. Jeweils zwei auf dem Wasser und einen im Fitnessstudio. Aigner sagt, er hoffe, aus Tokio eine Medaille mit nach Hause zu bringen - etwas, das er mit seinem Sohn teilen könnte. O-Ton: "Die Verschiebung der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr war ein kleiner Rückschlag, frustrierend. Aber ich habe einen knapp zweijährigen Sohn zu Hause und konnte mit ihm vieles erleben, was ich nicht hätte erleben können, wenn ich die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet hätte. Also war ich irgendwie auch sehr froh darüber, weil ich letztes Jahr viel zu Hause sein konnte. Das war ein Segen im Verborgenen. Jetzt bin ich hoch motiviert, in Tokio anzugreifen". Hannes Aigners Fitnessprogramm zielt vor allem auf die Kraft des Oberkörpers, um dem 32-Jährigen die nötige Energie zu geben, das Kanu gegen den Druck der Stromschnellen durch die Hindernisse im Wasser zu navigieren. Bei der Ausdauer hilft Aigner seine Armee-Ausbildung. Und auch die Finanzierung als sogenannter Sportsoldat bei der Bundeswehr erscheint ihm hilfreich. Aigners jüngster Wettkampf war die Europameisterschaft im Mai in Italien – hier gewann er mit dem Team Silber in der Mannschaft im Einer-Kajak. Kein schlechtes Omen für die Wettkämpfe in Tokio.

Mehr