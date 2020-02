In der Nähe der bolivianischen Metropole La Paz ist es am Dienstag zu mehreren Erdrutschen gekommen. Die Erdmassen verschütteten Dutzende Häuser in einer Wohngegend, mindestens acht Menschen seien ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Dieser Mann hat alles verloren. O-TON TOMAS TICONA, OPFER: "Die Schlammlawine kam, als meine Frau auf dem Hof die Wäsche wusch, mit den Kindern in der Nähe. Sie wurden verschüttet. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Meine Frau starb, Julia Bustos hieß sie. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, mein Zuhause ist zerstört. Und meine Habseligkeiten sind unter dem Schlamm. Ich weiß nicht, wo ich jetzt leben soll, wir brauchen Hilfe." In vielen Regionen des Landes hatten starke Regenfälle in den vergangenen Tagen zu Überschwemmungen geführt. Mehrere Flüsse waren über die Ufer getreten. Etwa 250 Familien seien betroffen, teilten die Behörden mit.