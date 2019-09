In Afghanistan sind bei zwei Anschlägen am Dienstag Dutzende Menschen getötet und viele verletzt worden. Eine der zwei Explosionen erfolgte in der Hauptstadt Kabul die zweite bei einer Wahlkampfveranstaltung nördlich von der Hauptstadt. Ein Augenzeuge in Kabul berichtet, was er am Dienstag gesehen hat: "Gegen ein Uhr, gab es eine Explosion am Eingang des Rekrutierungszentrums der Armee in der Nähe der US-Botschaft. Ich sah Menschen und menschliches Fleisch durch die Luft fliegen." Die radikal-islamischen Taliban reklamierten die Taten für sich. Ziel seien afghanische Sicherheitskräfte gewesen. Am 28. September soll in dem Land gewählt werden. Der aktuelle Präsident Ashraf Ghani stellt sich zur Wiederwahl und hofft auf eine weitere fünfjährige Amtszeit. Die Taliban hatten hingegen angekündigt, den Widerstand gegen die afghanischen und ausländischen Streitkräfte zu intensivieren, um die Menschen von den Präsidentschaftswahlen abzuhalten.