Bei einem Busunglück in Peru sind am Dienstag rund 30 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit mehr als 60 Passagieren an Bord war auf einer Hauptstraße durch die Anden unterwegs. Nahe der Stadt Matucana stürzte der Bus in eine Schlucht. Ein Überlebender berichtet: "Der Wagen fing an, Zick-Zack zu fahren, wir sagten dem Fahrer, er soll anhalten, aber der Bus fuhr weiter. Ich habe mich an meinen Freund geklammert, wir hielten uns ganz fest. Ich erinnere mich noch, dass wir uns überschlagen haben, ich dachte, ich wäre im Bus, aber dann war da dieser Felsen. Wir lagen auf dem Boden, niemand konnte raus, mein Kumpel, eine Frau und ich haben es geschafft, rauszukommen." Es ist das zweite schwere Busunglück in Peru innerhalb weniger Tage. Erst am Freitag war ein Bus in einem anderen Teil der Anden abgestürzt, 16 Bergarbeiter an Bord kamen dabei ums Leben.

Mehr