STORY: Bei einem schweren Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java sind am Montag nach Behördenangaben mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. An genauere Informationen zu kommen ist schwierig, weil das Beben die Verbindung zu betroffenen Gebieten unterbrochen hat, wie ein Beamter der Regierung aus Cianjur am Montag erklärt: "Es gibt immer noch ein Gebiet, das nicht evakuiert wurde. Und das ist Mangun. Denn die Straße ist durch einen Erdrutsch komplett blockiert. Sodass das Gebiet noch nicht evakuiert werden kann." Ein Regierungsvertreter sprach laut Berichten lokaler Medien von Dutzenden Todesopfern. Das vollständige Ausmaß der Schäden bleibt allerdings auch nach Angaben der Nationalen Katastrophenschutzbehörde unklar. Es seien jedoch mehrere Häuser und ein Internat beschädigt worden. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben. Das Landbeben hatte nach Angaben der indonesischen Behörden eine Stärke von 5,6. Das Epizentrum lag in der Stadt Cianjur in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Der Erdstoß war selbst in der 75 Kilometer entfernten Hauptstadt Jakarta noch zu spüren. Binnen zwei Stunden wurden 25 Nachbeben gemessen. In Indonesien kommt es regelmäßig zu Erdbeben. Der Inselstaat liegt am pazifischen Feuerring, einer seismisch hochaktiven Zone mit zahlreichen Vulkanen, in der verschiedene Platten der Erdkruste aufeinandertreffen.

Mehr