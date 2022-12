STORY: Der Klimawandel lässt grüßen. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst, DWD, haben für das endende Jahr Bilanz gezogen und bestätigen, dass es neue Rekorde gegeben hat. Sonnig, heiß, trocken: Der DWD stuft das Jahr 2022 als „außergewöhnliches Wetterjahr“ ein. "Erst noch mal der Sonnenschein. Wir hatten über 2020 Sonnenstunden in Deutschland. Das ist wirklich Rekord. So viel Sonnenschein gab es in Deutschland noch nie. Und beim Niederschlag sieht es so aus, dass wir auch hier zu trocken waren. Man sieht es ja an der dunkelblauen Säule: Wieder zu wenig Niederschlag in Deutschland gefallen. Und hier kann man sagen, mit minus 15 % hatten wir dieses Jahr gesehen auch wieder ein trockenes Jahr in Deutschland erlebt." Fest steht aber auch: 2022 war eines der wärmsten Jahre seit den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes. Und, als wollte das Wetter die Aussagen für das scheidende Jahr noch mal unterstreichen, werden auch die Tage rund um den Jahreswechsel beachtlich: "Das ist wirklich ein Paukenschlag. Wenn wir die Vorhersagen für morgen sehen, dann erwarten wir absolut neue Rekorde, was die Temperaturen angeht. Im Süden Deutschlands, im Raum Freiburg, erwarten wir Temperaturen von deutlich über 20 Grad, 22, vielleicht sogar 23 Grad. Das ist wirklich extrem. Das ist ja schon T-Shirt-Wetter und kein Fondue- oder Raclettewetter mehr an Silvester. Und das hatten wir noch nie. Also, die bisherigen Wärmerekorde für Silvester in Deutschland liegen bei 15 bis 17 Grad im Südwesten Deutschlands. Und die werden wir wirklich pulverisieren mit vier, fünf, sechs Grad mehr morgen. Und das ist extrem. Das gab es also in dieser Form seit 1881, seit Beginn der Messungen, noch nie in Deutschland." Der Deutsche Wetterdienst erklärte anlässlich des Jahresberichts, das „das rekordwarme Jahr 2022“ ein erneuter Ansporn sein sollte, um beim Klimaschutz „endlich vom Reden zum Handeln zu kommen“. Man habe es bislang nicht geschafft, wirkungsvoll auf die Treibhausgasbremse zu treten. Was dazu führt, dass nach Meinung der Wissenschaftler die Erderwärmung nahezu ungebremst voranschreitet.

Mehr