Seit dem 15. Juni 2019 dürfen in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen Elektrokleinstfahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen, zu denen auch die sogenannten E-Scooter gehören. Zurzeit sind die bis zu 20 km/h schnellen Elektro-Tretroller fester Bestandteil des Berliner Stadtbilds. Auf 6000 bis 6500 Fahrzeuge schätzt Hauptkommissar Oliver Woitzik vom Fachbereich Verkehr des Polizeipräsidenten den momentanen Bestand an Sharing-E-Scootern in der Hauptstadt. Doch diese neue Verkehrsform erfordert natürlich auch neue Verhaltensformen, wie Woitzik am Donnerstag in Berlin bei einer Kontrolle am Potsdamer Platz betont: "Wir haben eine sehr begrenzte Verkehrsfläche, die sich alle teilen müssen. Und das ist halt so, dass der Gehweg wirklich nur für Fußgänger freigegeben ist, weder für Fahrradfahrer noch für E-Scooter. Deshalb sind wir heute hier, um das zu kontrollieren und auch entsprechend zu ahnden." Hintergrund ist, dass vielen Verkehrsteilnehmern, sowohl Touristen wie Einheimischen, die Regeln des Gebrauchs im Straßenverkehr noch unbekannt sind. Zahlreiche Verstöße mussten daher geahndet werden, unter anderem das Fahren auf dem Gehweg oder das Fahren von mehr als einer Person auf einem E-Scooter. In mindestens einem Fall wurde auch ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet, weil keine Versicherung vorlag. Denn Gehweg und Fußgängerzonen sind für E-Scooter tabu. Ansonsten droht ein Verwarngeld von 15 Euro. Lediglich Radwege und Radfahrstreifen dürfen befahren werden - gibt es keine, darf auf die Straße ausgewichen werden. Zudem müssen Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein und nur eine Person darf auf dem Roller fahren. Weitere Mitfahrer - auch Kinder - sind nicht erlaubt.