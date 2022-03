STORY: Am Samstagabend hat weltweit die sogenannte "Earth Hour" stattgefunden. Als Zeichen für Frieden und Klimaschutz wurde dabei von Millionen Menschen die Lichter ausgeschaltet. Und vor allem auch Sehenswürdigkeiten, wie hier der Eiffelturm in Paris, knipsten kurzerhand für eine gute Sache die Scheinwerfer aus. Auch in Griechenland versank die weltbekannte Akropolis pünktlich um 20:30 Uhr für eine Stunde lang in der Dunkelheit. Ein ähnliches Bild im Iran. Wo in Teheran an wichtigen Orten der Stadt die Lichter erloschen. Auch sie waren dem Aufruf der Umweltorganisation WWF gefolgt. Und um diese visuelle Reise von West nach Ost abzuschließen, folgen Impressionen aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Diverse Sehenswürdigkeiten waren ohne Beleuchtung. Die nächste Earth Hour soll laut WWF im kommenden Jahr am 25. März stattfinden.

