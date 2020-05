Der britische Billigflieger Easyjet geht wegen der Corona-Krise auf Schrumpfkurs. Das Unternehmen stelle sich für die Zeit nach der Pandemie auf einen kleineren Luftfahrtmarkt ein und streiche dafür bis zu 4500 Stellen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit fielen bis zu 30 Prozent aller Arbeitsplätze weg. In den kommenden Tagen sollten die Gespräche mit den Beschäftigten aufgenommen werden, hieß es. Easyjet gehe davon aus, in diesem Jahr mit lediglich 30 Prozent seiner Kapazitäten zu fliegen. Easyjets Flugzeugflotte soll bis Ende des Geschäftsjahres 2021 auf 302 Maschinen schrumpfen. Zuletzt verfügte die Airline im März nach eigenen Angaben über 337 Flugzeuge und wollte ihre Flotte eigentlich weiter ausbauen. Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou hatte diesen Plan heftig kritisiert, war mit seiner Revolte gegen Vorstand und Verwaltungsrat aber gescheitert. Easyjet habe sich mit dem Flugzeugbauer Airbus geeinigt, weitere bestellte Maschinen erst später abzunehmen als geplant, hieß es. Vor Easyjet hatten auch schon die Konkurrenten British Airways, Ryanair und Virgin Atlantic massive Stellenstreichungen angekündigt. So kündigte Ryanair bereits früh in der Krise an, bis zu 3000 Stellen zu streichen.