In Bwera in Uganda misst medizinisches Personal die Temperatur der Einwohner - eine Vorsichtsmaßnahme. Denn im Nachbarland Kongo und auch in Uganda wurden Fälle von Ebola gemeldet. Trotzdem hat sich nun ein Beratungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen die Ausrufung des Ebola-Notstands entschieden. Die Kriterien seien bei dem Ausbruch in den beiden Ländern nicht erfüllt, erklärten die unabhängigen Experten. Sie forderten aber die Nachbarstaaten auf, sich besser auf die Entdeckung und den Umgang mit eingeschleppten Ebola-Fällen vorzubereiten. Komitee-Chef Dr. Preben Aavitsland: "Der Mangel an finanziellen Mitteln macht die Gegenmaßnahmen in der Demokratischen Republik Kongo und die Vorbereitungen in den umliegenden Ländern schwierig. Und es könnte dazu führen, dass wir weitere Ausbrüche nur schleppend eindämmen können. Das Komitee der WHO hat mitgeteilt, dass aufgrund des Geldmangels einige Maßnahmen in den umliegenden Ländern abgeschwächt werden mussten." Mitte der Woche war im Zusammenhang mit der jüngsten Epidemie im Kongo erstmals ein Ebola-Fall in Uganda bestätigt worden. Bei dem Patienten handelt es sich um ein fünfjähriges Kind, das am Sonntag zuvor aus dem Kongo eingereist war, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Es werde von Experten behandelt, Kontaktpersonen stünden unter Beobachtung. Seit dem Ausbruch der Epidemie im Kongo sind dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag 2062 Erkrankungen registriert worden. Darunter sind 1390 Todesfälle. In Uganda gab es in den vergangenen Jahren mehrere Ebola-Ausbrüche.