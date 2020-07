Hier scheint die Welt noch in Ordnung - Schildkröten und Fische unterwegs in den Gewässern der Galapagos-Inseln. Aber laut der Regierung von Ecuador, zu deren Staatsgebiet die Galapagos-Inseln gehören, trügt dieser Schein: Fischereri-Schiffe, meistens unter der Flagge Chinas, bedrohten das Archipel. Noch seien die Schiffe nicht in die direkte Umwelt-Schutzzone der Inselwelt eingedrungen. Aber im Sinne von "Wehret den Anfängen" wolle man nun diplomatische Schritte ergreifen, sagt der Gouverneur der Galapagos-Inseln, Norman Wray, dieser Tage in der Hauptstadt von Ecuador, in Quito: O-Ton: ''Es gibt einen dringenden Bedarf dafür, das internationale Hochseeabkommen zu stärken. Die Stärkung dieses Vertrages würde es uns erlauben, Vereinbarungen darüber zu erreichen, den Fischfang in internationalen Gewässern auf verantwortungsvolle Weise zu organisieren. Aber auch, besser zu werden darin, den Müll aus diesen internationalen Gewässern fernzuhalten von der besonderen Wirtschafts-Nutzungszone. Das hätte dann auch Auswirkungen darauf, wie auf den Inseln insgesamt mit Müll umgegangen wird.'' Dabei hoffe man, dass diplomatische Mittel ausreichen, sagt der Justizminister des Landes, Inigo Salvador: O-Ton: 'So lange diese diplomatische Verhandlungsroute offen ist, wird das der einzige Weg sein, den wir nutzen. In der Hoffnung, ja fast kompletten Gewissheit, dass wir auf diesem Wege die Probleme lösen können, die durch die Anwesenheit dieser internationalen Fischereri-Flotte verursacht wurden.'' Die aktuelle Entwicklung mit jüngst identifizierten rund 260 Booten in der Nähe der Galapagos-Inseln hat eine Vorgeschichte mit verschiedenen Kapiteln: Laut den Behörden hier ist eines der dunklen dieser Kapitel jenes von 2017, hier im Bild, als ein Schiff aus China mit rund 300 Tonnen Haifisch-Flossen an Bord aufgebracht und festgesetzt wurde.

