STORY: Der Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist bei einem Einbruch in ihr Wohnhaus in San Francisco mit einem Hammer verletzt worden. Das Büro der US-Repräsentantenhaus-Vorsitzenden teilte mit, der 82-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Paul Pelosi habe einen Schädelbruch, sowie Verletzungen an Arm und Händen erlitten. Die Ärzte gingen von einer vollständigen Genesung aus. Der 42-jährige Angreifer wurde laut Angaben der Polizei festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Einem Insider zufolge soll er "Wo ist Nancy?" gerufen haben. Das Motiv sei noch unklar, sagte der Polizeichef von San Francisco, William Scott. Der Tatverdächtige wurde unter anderem wegen Mordversuchs in Haft genommen. Nancy Pelosi hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Washington auf. US-Präsident Biden verurteilte die Attacke auf Pelosis Ehemann mit scharfen Worten. "Das ist verachtenswert. Es gibt dafür keinen Platz in Amerika. Es gibt zu viel Gewalt. Politische Gewalt, zu viel Hass.'' Der Vorfall schürt die Furcht vor Gewalt im Vorfeld der sogenannten Midterm-Elections. Bei der Abstimmung am 8. November werden gut ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Derzeit haben die Demokraten unter Nancy Pelosi die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Protokollarisch ist sie in den USA die Nummer drei nach Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris. Pelosi wird häufig von den Republikanern kritisiert. In der Vergangenheit war sie wiederholt Ziel verbaler Attacken.

