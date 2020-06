Für die Franzosen und auch die Touristen in Paris ist es ein Zeichen der Hoffnung: Nach mehr als dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Krise hatte der Pariser Eiffelturm am Donnerstag erstmals wieder geöffnet. Die Zahl der täglichen Besucher ist nach Angaben der Betreibergesellschaft begrenzt. Die Tickets müssen vorab im Internet reserviert werden. Damit waren die Schlangen am Donnerstag längst nicht so lang wie in früheren Zeiten. Diese Touristen fanden das gut: "Wir sind nur für fünf Tage in Paris, es sind jetzt weniger Menschen hier. Deshalb dachten wir, dass das jetzt eine gute Idee ist." "Das ist großartig. Ich war noch nie auf dem Eiffelturm und es ist unser letzter Tag. Wir haben gehofft, das es klappt." Wegen der Corona-Pandemie fahren die Aufzüge nicht. Deshalb müssen Besucher die 765 Stufen bis zur Aussichtsplattform in der 2. Etage zu Fuß erklimmen. Zudem gilt eine Maskenpflicht. Die Schließung des Eiffelturms wegen der Corona-Pandemie war laut Betreibergesellschaft die "längste seit dem Zweiten Weltkrieg". Dazu der Generalmanager des Eiffelturms Patrick Branco: "Wir haben während dieser Phase 27 Millionen Euro verloren. Und auch in den nächsten Monaten werden wir vermutlich Verluste machen. Aber wir wissen, dass wenn wir öffnen und nichts Schlimmes passiert - und das hoffe ich - dann weiß ich, dass wir uns erholen werden." Die Spitze des Eiffelturms bleibt vorerst geschlossen. Aber die Betreiber hoffen, dass das berühmteste Wahrzeichen Frankreichs später im Sommer wieder komplett geöffnet sein wird.