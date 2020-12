Da schaut so mancher Passant vermutlich verwundert zweimal hin.Denn die diesjährige Weihnachtskrippe des Vatikan, aufgebaut auf dem Petersplatz, wirkt modern, irgendwie aus der Zukunft und auf jeden Fall ganz anders als sonst.Dabei ist das Werk bereits rund 50 Jahre alt. Und wurde an einem Kunst-Gymnasiums in Castelli gestaltet. Dort, in den mittelitalienischen Abruzzen, liegt ein wichtiges Zentrum italienischer Keramikkunst.Aber die Reaktionen der Leute am Montag in Rom waren durchaus gemischt: "Sie ist etwas merkwürdig. Diese Krippe ist für mich zu ungewöhnlich. Ich finde, das geht so nicht." „Ich denke, in so einem komischen Jahr wie diesem, kann es auch eine Krippe geben, die etwas anders ist.“ "Sie ist modern und erinnert an 1969. Der erste Mensch landet auf dem Mond. Daher die Astronauten. Sie zeigt die Modernität. Manchen gefällt das, machen nicht." In der Tat, einige Figuren der historischen Krippe greifen damalige zeitgenössische Ereignisse auf, somit gehört eben auch eine Astronautenfigur dazu.Interessant ist, dass die Krippe bereits an den Weihnachts-Feiertagen von 1970 in Rom ausgestellt wurde. In diesem Winter wird sie bis zum 10. Januar auf dem Petersplatz zu sehen sein und bestimmt noch für viele Diskussionen sorgen.

