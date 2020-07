Mit einem zwei zu eins gegen Villarreal gewann Real Madrid am Donnerstag die Spanische Liga. Damit holten die Königlichen, Team des deutschen Nationalspielers Toni Kroos, schon zum 34. Mal den Titel der Primera Division. Doch dieser Sieg habe eine ganz besondere Qualität, so Trainer Zinedine Zidane bei der anschließenden Pressekonferenz. „Wir mussten zwei Monate zuhause bleiben und danach anders als sonst trainieren, und trotzdem waren wir in der Lage die Liga zu gewinnen, für mich ist das die Liga, die am schwersten zu gewinnen ist." Gleich mehrmals beteuerte der für seine verschwiegene Art bekannte Zidane den zugeschalteten Journalisten, wie glücklich er sei. Am Plaza de Cibeles, der Ort an dem die Madrid-Fans sonst ausgelassen feiern, kamen nur vergleichsweise wenige Fans zusammen. Bereits im Mai wurde hier ein „ewiges Licht" zum Gedenken an die durch Covid-19 verstorbenen Menschen. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte dafür, dass sich alle Anwesenden an die Corona-bedingten Hygieneauflagen hielten. „Ich bin sehr, sehr glücklich, nach all dem was dieses Jahr schon passiert ist, mit der Pandemie und alle dem, hier in Madrid sind so viele Menschen gestorben. Einige meiner Freunde, die Madrid Fans waren, sind gestorben, darum feiern wir jetzt auch in ihren Ehren, und darum ist dieser Sieg so besonders." Das Team selbst, das in einem leeren Stadion gespielt hatte, verzichtete auf die sonst übliche Stippvisite an dem Platz.