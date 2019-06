Alles gute zum Geburtstag, liebe Nenette. 50 Lenze zählt der weibliche Orang-Utan um Pariser Jardin des Plantes seit heute. Der auf Borneo geborene Menschenaffe kam schon im Jahr 1972 in die französische Hauptstadt. Bereits am Donnerstag gab Nenette eine Audienz anlässlich ihres Ehrentags und begeisterte Zoobesucher mit ihrer Kunstfertigkeit am Fingerfarbenset. Michel Saint Jalme ist Direktor des Zoos und kennt die Äffin sehr genau. "Nenette hat ihre eigene Persönlichkeit. Besucher und Pfleger kennen ihren Charakter. Mit der Malerei können wir den Gästen am besten die Facetten ihres Charakters zeigen - und auch die Intelligenz dieser Menschenaffen. Nenette malt, sie liebt es, zu malen." Seit Jahren male Nenette aus freien Stücken, so die Mitarbeiter des Zoos. Manchmal auf Papier, manchmal auf die Scheibe, die sie von den Besuchern trennt. Tierärztin Aude Bourgeois: "Wir haben ihr das nicht beigebracht, sie hat es selbst entscheiden. Es ist schon irgendwie Kunst, weil sie es mag und Kunst, die von Tieren betrieben wird, ist ja etwas absolut faszinierendes. Es schlägt eine Brücke zwischen Anthropologie, Zoologie und den künstlerischen Fähigkeiten in uns Menschen. Es wirft Fragen auf." Orang-Utans gelten in freier Wildbahn als vom Aussterben bedroht, auch weil der Mensch den Lebensraum immer weiter einschränkt. Die International Union for the Conservation of Nature schätzt, dass nur noch rund 100.000 Exemplare übrig sind.