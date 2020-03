Wenn Seema Meena den nahenden Zug hört, geht sie auf die Gleise um mit einer Fahne ihr Signal zu geben. Sie ist Weichenstellerin, ein eher untypischer Posten für eine Frau im konservativen Wüstenstaat Rajasthan im Norden von Indien. Seemas Mann, ehemals Bahnhofsleiter, starb vor drei Jahren. Aus Sorge um ihre zwei Kinder nahm Seema den Job einer Weichenstellerin an. „Anfangs war es wirklich hart für mich, aber jetzt geht es. Ich würde mich auch anderen Frauen sage, dass sie sich nicht unterdrücken lassen sollten, es gibt nichts, was sie nicht tun könnten." An ihrem Arbeitsplatz, dem Gandhinagar Bahnhof in Jaipur ist Seema nicht allein, fast vierzig Frauen arbeiten hier als Fahrkartenverkäuferinnen, Schaffnerinnen bis hin zu Bahnhofsmanagerinnen und Reinigungskräften. Mit dieser Initiative will die Staatliche Eisenbahn ihre Mitarbeiterinnen stärken. Um ihren Komfort und ihre Sicherheit zu gewährleisten, rüsteten die Behörden die Station mit Überwachungskameras aus, setzten eine ausschließlich aus Frauen bestehende Polizei ein, installierten Automaten für Damenbinden und schufen eine vorübergehende Tagesstätte. Die Beschäftigungsquote von Frauen in Indien ist sehr niedrig, was zum großen Teil auf gesellschaftliche Vorurteile und die allgemeine Missbilligung der arbeitenden Frauen zurückzuführen ist. Diese Pendlerin sagt: „Es sollte mehr solche Initiativen geben, ich finde es super, dass der ganze Bahnhof von Frauen unterhalten wird. Ich fänd es gut, wenn es noch mehr solche Bahnhöfe in Rajasthan gäbe, und in ganz Indien."