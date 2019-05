Der US-amerikanische Milliardär Robert F. Smith bei seiner Rede auf einer Absolventenfeier für Begeisterungsstürme gesorgt. Denn er kündigte an, den Absolventen am Morehouse College in Atlanta ein bisschen Benzin in den Bus zu füllen, im übertragenen Sinne natürlich. O-Ton ROBERT F. SMITH, UNTERNEHMER: "Das hier ist mein Jahrgang. Und meine Familie hat beschlossen, Geld zu spenden und alle Studienkredite zurück zu bezahlen." Fast 400 Studenten haben dieses Jahr ihr Studium an der Universität abgeschlossen. Insgesamt haben sie laut Universitätsleitung etwa 40 Millionen Dollar an Krediten aufgenommen, um ihr Studium zu finanzieren. Am Morehouse College werden traditionell afroamerikanische Studenten ausgebildet. Auch Martin Luther King, Spike Lee und Samuel L. Jackson machten hier ihren Abschluss. Der Immobilienunternehmer Robert F. Smith besitzt dem Wirtschaftmagazin Forbes zufolge etwa 5 Milliarden Dollar. Damit gilt er als einer der reichsten Afroamerikaner.