Ein Clown macht noch keinen Karneval. Aber viel mehr ist zurzeit in Köln auch nicht erlaubt. Daher ist dieser 11.11.2020 ganz anders als sonst. Bedingt durch die Corona-Pandemie bleibt es sehr ruhig in der Innenstadt, wo in den Jahren zuvor hingegen Hunderte Jeckinnen und Jecken schunkelnd und singend die fünfte Jahreszeit begrüßen durften. Ein Bruch mit der Tradition. Aber die Kölner nehmen es, wie so vieles im Leben, mit der ortsüblichen Gelassenheit: "Es fehlt vorne und hinten was. Viel Melancholie ist da. Man macht sich Gedanken. Es ist total anders. Wir müssen damit leben, und alles, was wir jetzt tun, können wir nur hoffen, dass wir das dann nächstes Jahr wieder angreifen können, an der Frohsinnsfront natürlich." Ende Oktober hatte die Stadt Köln zum Start in die Karnevalssaison ein Alkoholverbot außerhalb von Gaststätten für das gesamte Stadtgebiet angekündigt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte betont, dass auf das Feiern in diesem Jahr leider verzichtet werden müsse. Das fällt vielleicht nicht jedem leicht, ist aber vor dem Hintergrund der hohen Infektions-Zahlen durchaus vernünftig und selbst für die meisten Narren absolut nachvollziehbar.

Mehr