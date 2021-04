Dieser Testperson geht es gut. Und auch dieser Probant ist bei bester Gesundheit. Sie testen den Quba - ein neues Covid-19 Testverfahren, das auf Aerosolen basiert, und die werden, wie inzwischen hinlänglich bekannt, ganz besonders beim Schreien freigesetzt. Erfinder Peter van Wees erklärt, wie es geht: "Dann fangen die Leute an zu schreien, dann schreien sie für zum Beispiel 8-10 Sekunden, dann geht die Lampe wieder an und dann habe ich das abgesogen da drüben und dann geht es in ein spezielles Zimmer und von dem Zimmer gehen wir auf die andere Seite. Von dem Zimmer geht es in einen Trockner und von dem Trockner geht es in ein TSI Gerät. Und das ist ganz einfach und sehr schnell und sehr akkurat und der Vorteil: Ich habe keinen Müll, non-invasive und super schnell. Und das ist alles. " Schnell heißt hier: schon nach 40 Sekunden liegt ein Ergebnis vor. Der gesamte Test dauert rund eine Minute. Bis zu vier Personen können gleichzeitig getestet werden. Entwickelt hat Peter van Wees das Gerät in seiner Heimat den Niederlanden, wo es auch schon zugelassen wurde. In Deutschland wird die Zulassung laut van Wees in den nächsten Wochen erwartet. Die Maschinen werden dann zwischen 150.000 und 200.000 Euro kosten. Zum Einsatz kommen könnten sie unter anderem in Testzentren oder an Flughäfen, und vor Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Konzerten könnte man sich hier vielleicht schon mal in Stimmung schreien.

