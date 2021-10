Die Winzer des Montmartre-Weinbergs in der französischen Hauptstadt Paris haben am Montag ihre alljährliche Weinlese begonnen. Hinter ihnen liegt ein Jahr voller wetterbedingter Probleme, sagt Mitarbeiter Vincent Bolenor. "Wir haben alle Trauben geerntet, die wir für die Herstellung von Rotwein benötigen. Von allen jungen Rebsorten haben wir 731 Kilo geerntet. Es ist also eine gemischte Saison, aufgrund des diesjährigen Klimas, der Regenfälle, beginnend mit den späten Frösten." Von Frost sind vor allem Weinreben befroffen, die zu den Frühsorten gehören. Die Kälte schadet den Weinstöcken. Die frischen Triebe der Rebstöcke erfrieren. Und in diesem Jahr kam es noch verhältnismäßig spät zu Frost in der Nacht. Die Weinlese ist seit fast 90 Jahren eine Pariser Tradition. Auf dem größten Hügel mitten in der Stadt erstrecken sich über 1.700 Rebstöcke auf einer Fläche von mehr als 1,500 Quadratmetern - umgeben von Straßen, Autos, Häusern und vielen Touristen. Eric Lejoindre, Bügermeister des 18. Pariser Stadtbezirks, sagt, dass der Verkauf der Weine des Viertels sozialen Zwecken zugute komme. "Wir machen hier schon so lange Wein. Und seit dieser Weine entstanden ist, kam er immer sozialen Zwecken im 18. Arrondissement zugute, also weniger privilegierten Kindern und älteren Menschen. Es ist ein landwirtschaftlicher und sozialer Akt zugleich." Frost, Pilz, Fliegen, dazu die Flutkatastrophe im Ahrtal - das Weinjahr 2021 steht unter keinem guten Stern. Auch in Frankreich nicht. Das französische Ministerium für Landwirtschaft rechnet für den Jahrgang 2021 mit einem historisch schlechten Ertrag der Weinlese. Es drohe ein Rückgang von 24 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr gar die schlechteste Ernte überhaupt. Auch das Ministerium führt den verheerenden Spätfrost diesen Frühling als Hauptgrund an. Vom Montmartre in Paris können wir uns laut Bolenor aber dennoch einen leichten, aber guten Wein versprechen, dank der Verwendung von Pinot- und Gamay (Gammè)-Trauben.

