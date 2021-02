Von außen sieht er aus, wie ein ganz normaler Lieferwagen. Aber innen versteckt sich einer der vermutlich kleinsten Clubs der Welt. Dort präsentiert sich die Berliner Band "Milliarden" und gibt Live-Konzerte. Aber immer nur für einen Gast pro Gig. Musiker Ben Hartmann erklärte am Dienstag in Berlin das Konzept: "Dass wir den Club bei uns haben, dass wir die Clubbesitzer sozusagen sind, haben wir das genutzt halt, auch zu den Leuten zu fahren, die eben nicht diese Nähe zu diesem, zu dieser Kulturlandschaft haben, die nicht in den großen Metropolen sind, sondern sind auch wirklich auf die Dörfer gefahren und haben da halt vor dem Haus von den Leuten gehalten und haben für die da gespielt. So, das war quasi auch nochmal eine... So eine Krise birgt halt auch so viele Chancen, die man derweil dann erkennt, wenn man es macht. Man muss es nur machen." Wäre da nicht Corona, würde die Band vermutlich gerade mit ihrem neuen Album mit dem Titel "Schuldig" durch die Welt touren. Aber auch diese intimen Momente haben etwas besonderes, wie die Bandmitglieder Johannes Aue und Ben Hartmann erzählen: "Diese kitschige Geste war immer am Anfang so, und dann kommt die Hand von einem Fan oder von einem Freund, die spüren uns, meistens am Ende so, dass man irgendwie. Über diese 25 Minuten hat man sich dann wirklich kennengelernt. Und dann, wenn man so Tschüss sagen muss, ist es so wie, was sagt man jetzt so? Dann ist schon so, dass man, das ist noch da. Es ist ein Reflex, den dürfen wir, glaube ich, nicht verlieren." Über den Instagram-Kanal der Band konnte man sich für die exklusive Performance bewerben. Die Gäste wurden dann ausgelost. Und die Begeisterung ist absolut da, wie Nadine Spichal bestätigt: "Ich bin einfach nur glücklich. Einfach nur glücklich. Es war so schön, ich bin jetzt gerade ein bisschen..., es war so toll, es war wirklich toll." Gerade in Zeiten der Krise braucht es Musik, davon sind die Künstler überzeugt. Und das ist es dann wohl auch, was sie antreibt. Denn Geld verdienen die Musiker mit ihrer Aktion nicht.

