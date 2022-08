STORY: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Das haben sich wohl auch die Entwickler dieses speziellen Motorradhelms in Indien gedacht. Denn dieser Helm verfügt über Filter sowie einen Ventilator auf der Rückseite, um für gute Luft zu sorgen. Hintergrund ist die extreme Umweltverschmutzung in indischen Städten, wie zum Beispiel Neu-Delhi. Amit Pathak ist Gründer von Shellios Technolabs, einer Firma, die diesen Helm entwickelt hat und verkauf: "Es ist ein riesiger Markt. In Indien gibt es mehr als 20 Millionen Zweiräder auf den Straßen. Und jedes Jahr kommen etwa 10 % hinzu. Es ist also ein gewaltiger Markt. Daher ist es unser unmittelbares Ziel, das richtige Produkt zu entwickeln und einen Teil dieses Marktes zu bedienen." Nach Angaben von Shellios Technolabs, sind sie die ersten weltweit, die ein Produkt dieser Art am Start haben. Laut der Firma haben unabhängige Labortests gezeigt, dass dank der Konzeption dieses Motorradhelms mehr als 80 % der Schadstoffe gefiltert und damit von der Atmung des Trägers abgehalten werden. Der Preis liegt bei umgerechnet über 50 Euro, was etwa dem Vierfachen entspricht, was üblicher Weise in Indien für Motorradhelme gezahlt wird. Genaue Verkaufszahlen wollte die Firma bisher noch nicht mitteilen.

