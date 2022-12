STORY: Vor Beginn der Kabinettssitzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch den bevorstehenden ersten Jahrestag der Ampelregierung gewürdigt und den Anwesenden für das Erreichte und die gute Zusammenarbeit gedankt. Zu diesem Anlass erhielten alle Kabinettsmitglieder eine Tafel Schokolade der Berliner Firma Ampelmann. Für etwas Gelächter sorgte die Tatsache, dass es sich dabei um die Geschmacksrichtung 'Zartbitter' handelte. Am 7. Dezember 2021 war die erste Ampelkoalition auf Bundesebene zustande gekommen. Nach der Zustimmung der Parteigremien von SPD, Grünen und FDP wurde Olaf Scholz am 8. Dezember im Bundestag mit den Stimmen der Koalitionäre zum Kanzler gewählt.

