STORY: Es geht nicht vor und nicht zurück. Das Containerschiff Ever Forward ist - nach Angaben der US-Küstenwache - in der Chesapeake Bay in der Nähe von Baltimore auf Grund gelaufen. Das Containerschiff wird von demselben taiwanesischen Transportunternehmen betrieben wie die Ever Given. Die hatte im vergangenen Jahr den Suezkanal blockiert. Die Sicherheit der Besatzung an Bord der Ever Forward nun wird durch die US-Küstenwache kontrolliert - auch der Zustand von Flora und Fauna werde überwacht, so die Einsatzkräfte. Demnach stellt der Containerriese keine Behinderung für andere Schiffe da. Das Betreiberunternehmen Evergreen Marine hatte sich zunächst nicht geäußert.

Mehr