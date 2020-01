Neues von den - nicht mehr ganz so - kleinen "Großen Pandas" im Berliner Zoo: Pit und Paule, so ihre inoffiziellen Spitznamen, warten nur noch auf das "Go" des Zoodirektors für ihren ersten richtigen Ausgang. Doch kurz bevor sich die Panda-Familie dieser Tage dann erstmals den Besuchern zeigen soll, stand für die Zwillinge laut Zoo noch ein Termin beim Tierarzt auf dem Programm. Zoodirektor Andreas Knieriem sagte dazu: O-Ton: Im Grunde waren die medizinischen vorbereitenden Prozeduren, die immer zu einem Jungen leben, dazugehören das ist letztendlich die Entwurzelung. Einmal mit einem Präparat, was man einfach nur auf die Haut gibt, das kennen viele Hunde und Katzenbesitzer im Grunde auch heute schon. Das gibt man direkt auf die Haut und dann ein bisschen schwieriger, wenn man Pelz ist wie bei einem kleinen oder Großen Panda. Im Rahmen des Tierarzt-Checks bekamen dann die fünf Monate alten Bärenbrüder mittels Spritze auch einen Chip zur Wiedererkennung unter die Haut platziert. Dieser „Personalausweis" für Tiere ist laut Zoo bei streng geschützten Arten Pflicht. In Vorbereitung auf den ersten Ausflug wurde die Innenanlage laut Zoo übrigens auch "kleinpandagerecht" umgebaut. Bis sich die kleinen Bären an feste Nahrung wagen, werde es zwar noch etwa zwei bis vier Monate dauern, ihre kleinen spitzen Zähne probierten sie aber jetzt schon an Bambusstangen aus.