Für die Italiener wird das Leben mit dem Coronavirus zur Geduldsprobe. Seit die Regierung das ganze Land zum Sperrgebiet erklärt hat, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, gehören lange Schlangen vor den Supermärkten - wie hier in Mailand - zum alltäglichen Bild. Nur in kleiner Zahl werden die Kunden in die Märkte gelassen, der Rest muss warten. Viele von ihnen tragen Atemmasken und gehen zum Vordermann auf Abstand. Noch ertragen viele Italiener den Ausnahmezustand in ihrem Land mit Gelassenheit: "Ich mache mir über die Versorgung mit Nahrungsmittel keine Sorgen. Ich denke mir, die Behörden werden dafür sorgen, dass es Essen und Medizin geben wird. Die Behörden sollten alle anderen Aktivitäten beschränken, wie sie es auch in anderen Ländern machen. Wir sollten jetzt zwei Wochen lang zu Hause bleiben und uns klar machen, dass das der einzige Weg ist, um wieder zu einem normalen Leben zu kommen." Auch in der Hauptstadt Rom präsentiert sich Italien von einer ungewohnten Seite. Bars und Restaurants sind geschlossen oder leer, man sieht nur wenige Menschen auf der Straße. Die sonst so allgegenwärtigen Touristen sind aus dem Straßenbild verschwunden. Und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Für die drastischen Maßnahmen der Regierung gibt es aber Verständnis: "Ich denke, dass das jetzt richtig ist. Das Problem ist, ob es wirklich am 3. April zu Ende ist. Die vergangenen Tage waren kein Problem, danach könnte es schwierig werden." Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet den Ausbruch des neuartigen Coronavirus nun als Pandemie. Man sei tief besorgt sowohl wegen der alarmierenden Grade von Ausbreitung und Schwere als auch wegen der alarmierenden Grade von Untätigkeit, hieß es. Die neue Beschreibung ändere aber nichts an den Maßnahmen der Organisation.