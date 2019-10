Ein letztes Mal "Order" - in der Art und Weise wie man es von John Bercow kennt. Der Sprecher des britischen Unterhauses - für seine prägnante Stimme und humorvolle Art weltweit bekannt - hielt am Mittwoch seine Abschiedsrede vor den Ministern und seiner Familie. "Besonders möchte ich mich bei meiner Frau Sally und unseren drei Kindern, Oliver, Freddie und Jemima bedanken. Für eure Unterstützung, eure Geduld und Kraft, im gesamten letzten Jahrzehnt, durch dick und durch dünn." Am Donnerstag, den 31. Oktober, tritt Bercow offiziell zurück. Das Datum, an dem Großbritannien eigentlich aus der EU treten sollte, doch auch diese Frist wurde erneut verschoben - auf den 31. Januar 2020. Bercow und der Brexit. Als Sprecher des Unterhauses moderierte der 56-Jährige den Dialog im Parlament. An politischen Prozessen und der Duldung von Änderungsanträgen war er maßgeblich beteiligt und bekam dafür in den letzten Jahren immer mehr Gegenwind zu spüren. Im südenglischen Edenbridge wurde am Mittwoch ein Abbild von ihm aufgestellt. Am Samstag soll es feierlich und zeremoniell verbrannt werden. Nicht um ihn sondern das Ende seiner Ära zu feiern. Brexit-Befürworter werfen Bercow vor, die Verfahren im Brexit-Prozess erschwert und absichtlich verzögert zu haben. Premierminister Boris Johnson sagte am Mittwoch im Parlament: "Wie eine Tennisball-Maschine, eine unkontrollierbare Tennisball-Maschine haben sie, Mr. Speaker, unbespielbare Volleys und Schmetterbälle gespielt, die rein formell nicht gekontert werden konnten. Auch wenn wir in Bezug auf ihre liberalen Reformen nicht immer einer Meinung waren, gibt es keinen Zweifel daran, dass sie ein großer Diener dieses Parlaments und des Unterhauses waren." Bercow, der in seinen jungen Jahren einmal Tennis-Profi werden wollte, hat in seiner zehnjährigen Amtszeit einige Reformen angestoßen: Keine Perücken mehr im Unterhaus und die Betreuung für Babies und Kindern von Abgeordneten. Für seinen Einsatz gegen sexuelle Belästigung und Mobbing wurde er von allen Seiten gelobt. Im März 2018 hatte er Boris Johnson zurechtgewiesen, als dieser eine oppositionelle Abgeordnete bei dem Namen ihres Mannes nannte. "Wir nennen Menschen nicht bei den Namen ihrer Partner. Die Außenministerin des Schattenkabinetts hat einen Namen und heißt nicht 'Lady Sonstwas'. Wir kennen ihren Namen und es ist unangebracht und offen gesagt sexistisch so zu reden. Das will ich in dieser Kammer nicht haben." Am Mittwoch erhielt Bercow auch von Oppositionsführer Jeremy Corbyn lobende Worte. "Sie haben so viel getan, um das Unterhaus zu reformieren. Unsere Demokratie ist dank ihnen stärker geworden. Seit zehn Jahren sind sie beharrlich, sie haben den Hinterbänklern mehr Stärke verliehen und die Zeit für dringende Fragen und Debatten erweitert, was bei den Ministern sehr beliebt war. Und in der Historie der Speaker haben sie sich besonders für das Parlament eingesetzt. Und dafür danken wir ihnen." Wer sein Nachfolger wird ist noch unklar. Für den Posten haben sich fünf Männer und vier Frauen beworben.