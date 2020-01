Die Wasser-Temperatur liegt ziemlich dicht am Gefrierpunkt, durch die eisigen Winde beträgt die Außentemperatur etwa minus 15 Grad Celsius. Ideale Bade-Temperaturen für den britischen Ausdauer-Schwimmer Lewis Gordon Pugh, der hier, in der östlichen Antarktis, unterwegs ist als Wasserschutz-Botschafter der Vereinten Nationen. Es geht ihm nicht zuletzt darum, auf die Erderwärmung und die Klimakrise hinzuweisen. O-Ton: "In dem einen Tunnel ist das Wasser gestiegen. Als ich dort schwamm, merkte ich, dass es nicht möglich war, dort im Kraulstil zu schwimmen. Denn es ist extrem kurvig und eng. Aber dann merkte ich andererseits, wie wunderbar die Farben sind: Es begann mit Türkis, Blau, , und dann ging es über in ein dunkles Königsblau. Und dann kommst Du da raus, und es wird indigo, dann violett, und dann siehst Du die wunderschönen Stalaktiten, die von oben herunterragen." Am Montag war der Brite Pugh in Moskau zu Gast, um auch dort für den Schutz der Natur und der Lebensräume nicht zuletzt in den Polargegenden zu werben: O-Ton: "Was für uns sehr klar ist, von der Wissenschaft her, ist, dass wir jetzt ein Netzwerk schaffen sollten von geschützten See-Gebieten, um die Antarktis herum. Das erste davon sollte, so laufen die Debatten, in der Ost-Antarktis entstehen. Die Ost-Antarktis ist der kälteste Platz auf der Erde, und sie ist ein toller Ort." Pugh hat sich den Spitznamen "Eisbär" verdient: Er absolvierte in allen fünf Ozeanen Langstreckenschwimmen. Und er hat offenbar eine Fähigkeit, die Ärzte und Sportwissenschaftler verwundert: seine Körpertemperatur selbst zu erhöhen, in Vorbereitung eines Schwimmens in eisigen Fluten.