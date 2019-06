Das ist ein Puma, ein Super Puma der Bundespolizei. Der Helikopter vom Typ AS 332 ist eine der Waffen im Kampf gegen einen Waldbrand, der seit Montag bei Jüterborg in Brandenburg wütet. Dort steht ein ehemaliger Truppenübungsplatz in Flammen. Inzwischen sind rund 550 Hektar betroffen. Anwohner wurden gebeten, angesichts der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut Behörden ist der Waldbrand der größte in Brandenburg seit der Wende. Mehr als 120 Einsatzkräfte und 20 Löschfahrzeuge sind im Einsatz, so Lothar Schwarz von der Kreisbrandmeisterei im Landkreis Teltow-Fläming. "Wir können nur von den Rändern her löschen. Wir dürfen ihn nicht betreten. Und deshalb haben wir auch unsere Löschhubschrauber, die uns da unterstützen, dass wir eben die Brandausbreitung so gering wie möglich halten." Nachdem die Einsatzleitung am Vormittag mitgeteilt hatte, die Flammen auf dem munitionsbelasteten Gebiet seien fast komplett gelöscht, fachten es Winde wieder an. Lothar Schwarz' Hoffnung nun: "Regen. Aber momentan kann man sagen: Wenn wir das in den Grenzen halten, dann können wir eigentlich zufrieden sein." Auch in anderen Landkreisen brennt es. Nördlich von Cottbus war es zu einem Ödlandbrand gekommen, berichtetet Medien. Ein weiterer Waldbrand brach am Mittwoch an der Autobahn A15 nahe Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) aus. Die Waldbrandsituation in Brandenburg bleibt weiter angespannt. Das Umweltministerium teilte auf seiner Internetseite mit, dass in 13 von 14 Landkreisen weiterhin die höchste Gefahrenstufe 5 herrsche. Mit Glück gibt es aber noch in dieser Woche Regen und der Puma, muss nicht mehr zum Löschen fliegen. Die hohen Temperaturen und Dürre vor allem im Osten Deutschlands hat seine ersten feurigen Markierungen gesetzt: Bei Jüterbog steht seit Montag ein Stück Wald auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Flammen - inzwischen sind es etwa 550 bis 600 Hektar. Laut Behörden ist der Waldbrand der größte in Brandenburg seit der Wende. Laut Angaben der Kreisbrandmeisterei im Landkreis Teltow waren 120 Einsatzkräfte mit 20 Löschfahrzeugen sowie ein Löschhubschrauber im Einsatz. Da der Brand sich auf einer "munitionsbelasteten Fläche" befindet, so der Kreisbrandmeister, war nur ein Löschen von den Rändern her möglich. Deshalb auch die Unterstützung durch den Löschhubschrauber, fügte Lothar Schwarz von der Kreisbrandmeisterei Landkreis Teltow-Fläming hinzu.