Im zweiten Match der Gruppenphase der aktuellen Fußball-Championsleague treffen in der Gruppe B die beiden Favoriten für den Einzug in die k.o.-Phase aufeinander. In London ist Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur diesmal Gastgeber gegen den FC Bayern München. Tottenham sollte zumindest nicht verlieren, denn am ersten Spieltag gab es in Griecheland trotz 2:0-Führung nur ein 2:2-Untschieden gegen Olympiakos Piräus. Aber nun soll vieles besser werden: Der belgische Abwehrspieler Jan Vertonghen in den Diensten von Tottenham sagte dazu am Montag in London: O-Ton: "Sehr selbstbewusst - wir sind ein großartiges Team. Wir müssen alles versuchen, um diesen Pokal zu gewinnen, und das ist unser Ziel. Wir machen das Spiel für Spiel, und wir wollen das nächste Spiel gewinnen. Und das nächste Spiel ist morgen, und wir werden sehen, wohin uns das bringt." Der Bayern-Cheftrainer Nico Kovac sagte, man wolle endlich einmal mehr als nur 60 Minuten richtig gut spielen: O-Ton: "Ja, das ist das, was jeder Trainer oder auch jede Mannschaft, jeder Klub möchte - in der Champions League auflaufen. Das ist das, wo die ganze Welt zuschaut. Morgen ist es ein richtig starkes Spiel. Zwei Top-Mannschaften treffen aufeinander in einem wirklich tollen Stadion. Ich bin davon überzeugt, dass es morgen eine tolle Atmosphäre geben wird. Wir haben drei Punkte, wir wollen zusehen, dass wir morgen punkten. Wir wissen das schon: Der Druck ist ein bisschen auf der Seite von Tottenham. Von daher - werden wir morgen alle das Spiel genießen. Das werde ich meinen Spielern auch sagen - dass sie ihr Spiel morgen genießen sollen. Und wenn man genießt, dann geht meistens alles gut. Das Spiel Tottenham gegen Bayern beginnt am Dienstagabend um 21 Uhr.