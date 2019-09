Aus der Vogelperspektive ist gut zu erkennen, dass das Wörthersee-Stadion im österreichischen Klagenfurt derzeit mehr ist, als nur ein Fußballstadion mit Platz für 30.000 Zuschauer. Dort, wo man eigentlich Rasen, ein Spielfeld und womöglich Fußballspieler erwarten würden, stehen 299 Bäume. Außerdem noch Sträucher und Gräser. Ein ganzes Biotop. Das Ganze ist eine Kunstinstallation des Schweizers Klaus Littmann. Sie trägt den Namen "For Forest" und habe viele Bedeutungen, sagt Littmann: "Für den einen eben hat das hier, was man jetzt hier sieht, einen hohen symbolischen Charakter oder philosophischen Charakter. Der Lebensbaum, der Sehnsuchtsort. Für einen anderen, kunstaffinen, der sieht darin vielleicht wirklich eine Skulptur oder eine Installation. Und ganz besonders, weil das ist der Tagesaktualität geschuldet, ist es für viele auch ein Mahnmal, in der ganzen Diskussion um den Klimawandel." Die Idee zu dem Projekt hatte Littmann schon lange. Die Inspiration dazu gab ihm eine Zeichnung des österreichischen Malers Max Peintner. "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur von 1970/71 zeigt ein Stadion voller Menschen, die einen Wald betrachten: "Es geht ja zurück auf diese Zeichnung, die wir ja auch noch hier projiziert haben von Max Peintner, der eben 1970 wirklich die Vision hatte, das es eines Tages so weit kommen könnte, dass wir Natur anschauen, nur noch in zugewiesenen Orten. Also als Beispiel in einer Kraterarchitektur wie in einem Stadion. Also das, was wir schon seit Jahrzehnten machen im Zoo mit den Tieren oder mit den bedrohten Tieren, dass das mit der Natur passieren kann." Das Projekt ist nach Angaben der Verantwortlichen komplett privat und ohne Steuermittel finanziert worden. Die offizielle Eröffnung des Stadion-Waldes ist für Sonntag geplant. Bis zum 27. Oktober soll er in Klagenfurt stehen bleiben.