Ein Teddybär für "Baby Sussex". Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Prinz Charles bei seinem Besuch in Berlin am Dienstag ein Geschenk für den jüngsten Nachwuchs im Hause Windsor. Am Montag hatten Prinz Harry und Meghan ihr erstes Kind bekommen, einen kleinen Jungen. Und Charles ist zum vierten Mal Großvater geworden. Beim Empfang in der britischen Botschaft in Berlin zeigte sich der britische Kronprinz in Feierlaune - und nicht nur, weil die Party zu Ehren seiner Mutter, Queen Elizabeth II. stattfand. "Sie hat mich gebeten, Ihnen Ihre herzlichsten Grüße zu übermitteln. Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen, wieder einmal in Berlin zu sein. Besonders als Großvater eines neugeborenen Enkels." "Mit Blick auf die Zukunft hoffe ich sehr, dass wir uns auch versprechen werden, uns noch stärker füreinander und für die Bande zwischen uns einzusetzen." "Dadurch können wir sicherstellen, dass unser Kontinent nie wieder die Teilung und die Konflikte der Vergangenheit erleben muss", sagte der Prinz. Den Brexit erwähnte der Prinz von Wales in seiner Rede nicht direkt.