STORY: Schüsse im Westjordanland. Nach palästinensichen Angaben haben iraelische Soldaten am Samstag dort einen Palästinenser getötet, während einer Razzia. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden dabei in der Stadt Dschenin 13 Menschen verletzt. Der palästinensische Islamische Dschihad erklärte, der getötete Mann sei ein Mitglied der militanten Gruppe. Erst vor zwei Tagen hatte ein Mann in einer Bar in Tel Aviv das Feuer eröffnet, drei Israelis getötet und war nur Stunden später von iraelischen Sicherheitskräften erschossen worden. Die israelische Polizei hatte angegeben, der Getötete stamme ebenfalls aus Dschenin. Das israelische Militär sprach von einer Anti-Terror-Operation in der Gegend. Dschenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser, und Israel hat in den vergangenen zwei Wochen eine Reihe von Razzien in der Stadt durchgeführt. Die israelisch-palästinensischen Spannungen haben im Vorfeld des muslimischen Fastenmonats Ramadan stark zugenommen. Beide Seiten hatten zuvor vor einer Eskalation gewarnt.

