Erneute regierungskritische Proteste in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Am Sonntag eröffneten Sicherheitskräfte das Feuer auf die Menge, mindestens eine Person kam ums Leben. Auch im Süden des Landes kam es zu Unruhen. "Die aktuelle Regierung ist nicht rechtens weil die Wahlen gefälscht waren. Die Menschen wehren seit Monaten dagegen. Gestern und heute, Tausende Studenten gehen auf die Straße, trotz der Gewalt der Sicherheitskräfte. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, uns zu schützen und unser Volk gegen die Tyrannei und Korruption der Regierung zu unterstützen", so ein Demonstrant in der Stadt Basra. Ebenfalls am Sonntag schlug mindestens eine von fünf abgefeuerten Rakete auf dem Gelände der US-Botschaft in Bagdad ein. Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Die irakische Regierung bestätigte den Angriff, für den zunächst niemand die Verantwortung übernahm. Die Botschaft befindet sich in der sogenannten Grünen Zone der Stadt, in der sich Regierungsgebäude und Botschaften befinden. Direkte Angriffe auf das Gebiet gelten als eher ungewöhnlich.