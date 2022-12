STORY: Bei einer Explosion auf der britischen Kanal-Insel Jersey ist nach Polizeiangaben am Samstag eine Person getötet worden. Das Unglück hat sich demnach in einem mehrstöckigen Gebäude ereignet. Etwa ein Dutzend weitere Personen würden vermisst, sagte der örtliche Polizeichef. Zwei Verletzte werden im Krankenhaus behandelt. Das Haus in der Nähe des Hafens der Inselhauptstadt lsei vollständig eingestürzt, teilten die Behörden mit. Nach den Vermissten werde gesucht. Es böten sich verheerende Szenen. Die Feuerwehr sei am Freitagabend vor der Explosion zum Grundstück gerufen worden, nachdem Anwohner Gasgeruch gemeldet hätten. Was genau die Ursache der Explosion sein könnte, war zunächst unklar. Jersey liegt vor der Küste Nordfrankreichs im Ärmelkanal.

