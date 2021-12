Dass er einmal im Schützengraben kauert, hätte sich Mikola Koltobin noch vor kurzem nicht träumen lassen. Der 32-Jährige lebt in der ukrainischen Stadt Charkow und ist eigentlich Webdesigner. Doch jetzt trainiert er, russische Panzer abzuwehren. O-TON MIKOLA KOLTOBIN, RESERVIST: "Ich denke, jeder so etwas können. Jeder, der in der Ukraine lebt, muss es können. Ich meine damit nicht nur die Männer, auch die Frauen sollten die Grundlagen des militärischen Trainings kennen, denn wir sind einfach von zu viel Russland umgeben. Viele Menschen in der Ukraine haben Angst vor einem Angriff Russlands. Das Nachbarland hat unmittelbar hinter der Grenze zehntausende Soldaten, Artillerie und Panzer zusammengezogen. Auch die Ukraine mobilisiert ihre Armee. O-TON MIKOLA KOLTOBIN, RESERVIST: "Warum ich hier bin? Weil wir von einem Nachbarland umgeben sind, dass sich unangemessen verhält. Und falls etwas passiert - und tatsächlich passiert ja was seit 2014 - ich meine, wenn sie aus verschiedenen Richtungen angreifen, dann will ich die gelernt haben, wie man sie platt macht." Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, übt Koltobin, wie man am Check-Point arbeitet, Verwundete versorgt oder feindliche Soldaten gefangen nimmt. Ob er die Fähigkeiten anwenden muss, weiß er nicht. Aber falls doch, ist er bereit.

