Hausarztpraxen helfen die Corona-Impfkampagne voran zu bringen. So auch die Kinderärztin Claudia Schramm in der Stadt Maintal. Sie ist mit ihrer Praxis eine der ersten niedergelassenen Ärztinnen, die durch die hessische Landesregierung mit in die Corona-Impfstrategie eingebunden wurde. Und der erste Tag, an dem sie Patienten gegen Corona impfte, war überraschend emotional: "Wenn du dann jeden siehst, den du da geimpft hast und der ist wirklich dankbar, und du hast dann so eine alte Oma, die Tränen in ihren Augen hat, weil sie endlich wieder ihre Enkelkinder sehen darf - also wir dann diese 60 Leute am Mittwoch durch hatten, war es so, dass wir schon Tränen in den Augen hatten." Für die Ärztin sei es ein entscheidender Fortschritt, dass sie jetzt endlich das Gefühl habe, etwas gegen das Virus tun zu können. Doch leider herrscht noch Impfstoffmangel. Doch wenn der mal behoben wurde, dann haben die Hausärzte den großen Vorteil, dass sie in der Regel ihre Patienten bereits gut kennen. Ab dem 1. April sollen daher bei einer steigenden Zahl von Impfdosen auch immer mehr Hausarztpraxen in die Impfkampagne einbezogen werden.

