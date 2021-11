Rettung aus der Höhle: Ein Mann, der bei einem Höhlenunfall verletzt worden war, ist am Montag in Wales spektakulär gerettet worden. Team-Mitglieder der Höhlenrettung feierten, als der Verunglückte in Sicherheit gebracht war. O-Ton: Wenn man bedenkt, wie lange er in der Höhle war, geht es ihm wirklich sehr gut." "Es ist absolut erstaunlich, die Zusammenarbeit von Profis. Jeder war stark - von den Kontrolleuren bis zu den Arbeitern an der Front, es war einfach nur erstaunlich. Es war die größte Rettungsaktion, die wir je gemacht haben, und ich hoffe, das bleibt so." Wie BBC berichtete, hatte der Mann mehrere Verletzungen, war aber guter Dinge. Der erfahrene Höhlenforscher war in einem Höhlensystem in Wales unterwegs, das an seiner tiefsten Stelle knapp 300 Meter misst..

