Absperrbänder und Polizei am Montag vor dem Grünen Gewölbe in Dresden. Dort hat es nach Angaben der Polizei einen spektakulären Einbruch gegeben. Der Sicherheitsdienst des Museums soll der Polizei gegen 5 Uhr am Montagmorgen einen Einbruch gemeldet haben. Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Auf den Bildern der Kameras, die im sogenannten Juwelenzimmer installiert sind, seien zwei Tatverdächtige zu sehen, sagte Volker Lange, Leiter der Kriminalinspektion Dresden. Nach ihnen werde jetzt gefahndet: "Die Täter sind offensichtlich, das haben Sie auch gesehen, durch ein Fenster in Richtung des Schlossplatzes eingedrungen, haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen. Und sind zielgerichtet auf ein Vitrine zugegangen. Diese haben sie dann zertrümmert." Gestohlen wurden demnach drei Juwelen-Garnituren aus dem 18. Jahrhundert. Insgesamt seien fast 100 Schmuckstücke betroffen. Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden: "Um das einzuordnen: August der Starke hat sich ja immer im Wettbewerb befunden mit Ludwig dem XIV. und versucht, sozusagen aus Ensembles, die er zusammengestellt hat, aus diesem Wettbewerb siegreich hervorzugehen, was ihm auch gelungen ist. Man kann auch noch einmal darauf hinweisen, dass die besondere Bedeutung, Qualität darin liegt, dass diese Ensembles als solche überliefert sind. Ich möchte auch einmal einen Hinweis darauf geben, dass der Materialwert an sich gar nicht so hoch zu bewerten ist wie der Wert, der darin liegt, dass es diese Vollständigkeit der Ensembles gibt. Wie sie wissen ist es der Staatsschatz des 18. Jahrhunderts, so könnte man es beschreiben." Die Räume des Museums sind eigentlich streng gesichert. Wie der Einbruchsdiebstahl dennoch gelingen konnte, werde derzeit untersucht hieß es: "Ein solches Vorkommnis wird natürlich dazu führen, dass man sich die Frage stellen muss, was man noch verschärfen muss, was man anders machen muss. Wir sind auf dem Stand gewesen, dass das, was man tun kann, menschenmöglich tun kann und mit Technik tun kann, gemacht worden ist. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht." Unmittelbar nach Bekanntwerden des Einbruchs wurden laut Polizei umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, unter anderem wurden Autobahnzufahrten gesperrt. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl könnte ein Brand in einem Stromkasten stehen, der die Stromzufuhr der staatlichen Kunstsammlungen lahmgelegt haben könnte.