STORY: Rund drei Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden haben Ermittler einen erheblichen Teil des entwendeten Diebesgutes gefunden. Ermittler hätten in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember in Berlin einen erheblichen Teil des beim Einbruch in das Grüne Gewölbe entwendeten Diebesgutes sichergestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach einer Sichtung handele es sich um 31 Einzelteile, darunter auch mehrere vollständig erscheinende Stücke wie der Hutschmuck und der Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens aus der Brillantgarnitur. Alleridngs würden auch einige der entwendeten Stücke fehlen, heißt es in der Mitteilung. Die sichergestellten Gegenstände seien nach Dresden gebracht worden, wo sie zunächst kriminaltechnisch und auf ihre Echtheit und Vollständigkeit hin untersucht werden sollen. Wie die Ermittler mitteilten, gingen dem Fund der wertvollen Stücke Sondierungsgespräche mit den Anwälten der mutmaßlichen Einbrecher voraus. Seit Anfang des Jahres läuft in Dresden ein Prozess gegen sechs Tatverdächtige, u.a wegen schweren Bandendiebstahls und besonders schwerer Brandstiftung.

