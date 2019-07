Seit über sechs Monaten organisieren Schülerinnen und Schüler die Fridays for Future, um von der Regierung mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel zu fordern. Genug erreicht haben sie ihrer Meinung nach damit noch nicht, weshalb sie in Köln in der letzten Woche vor den Sommerferien gleich eine ganze Woche lang streiken. So die 17-Jährige Pauline Brünger, die mit rund 100 anderen vor dem Kölner Rathaus campt. "Wir streiken jetzt seit über sechs Monaten und haben irgendwie gemerkt, es ist realpolitisch nichts passiert, die Bundesregierung hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Und die Konsequenzen, die daraus resultieren können wir nicht mehr tragen. Die Klimakrise wird von uns als junge Generation und für alle Menschen im globalen Süden gerade auch zur Existenzfrage. Und wir fahren jetzt den Druck hoch und setzen auch das Signal, wenn es nach der Sommerpause so weiter geht dann sind wir auch bereit, dann noch mehr zu machen. Wir rufen ja jetzt schon zum Generalstreik auf." Die Woche über werden Vorträge, Workshops, und Diskussionskreise stattfinden - Pauline Brünger sagt, die Protestierenden haben den Anspruch, dass man auf dem Camp mehr lernt, als man sonst in der letzten Schulwoche tun würde. Am Montagnachmittag will die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Klimanotstand ausrufen, die Schülerin findet das - "Ganz nett ist es schon, trotzdem ist es größtenteils Symbolpolitik. Wir freuen uns wenn der Klimanotstand ausgerufen wird aber nur wenn dann auch Handlungen folgen." Darüber, dass die Fridays for Future Proteste durch die Sommerferien abebben, macht sie sich keine Sorgen. "Ich denke, dass wir da so ein bisschen den Vorteil haben, dass wir das gar nicht unbedingt in die Schlagzeilen bringen müssen, denn wir werden immer mehr Naturkatatrophen erleben. Das wird es für uns tun und die Klimakrise wird halt einfach mit jedem Tag drängender. In Köln streiken wir weiterhin jeden Freitag durch, auch in den Sommerferien." Laut Brünger soll es am 20. September in ganz Deutschland einen Generalstreik geben mit Fridays for Future, Studenten, Azubis, Arbeitnehmern und Gewerkschaften.