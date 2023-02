STORY: Ein heftiger Sandsturm ließ die Fahrzeuge hinter einem gelblichen Vorhang verschwinden. Am Dienstag fegte über Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada ein Unwetter hinweg, das für schwierige Verkehrsbedingungen sorgte. Diese Videos filmte Russ Hayes, der mit seinem Fahrzeug auf einem Highway unterwegs war. Der Fahrer sagte: "So sieht es im Moment in Vegas aus. Du kannst nicht sehen, was vor dir ist. Es sieht verrückt aus." Ob es durch diese widrigen Witterungsverhältnisse zu schlimmeren Behinderungen kam, ist nicht bekannt.

Mehr